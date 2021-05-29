Неизвестный сообщил об угрозе взрыва самолета, который должен был в субботу вылететь из Москвы в аннексированный Симферополь.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы РФ.

"Неизвестный направил анонимное сообщение об угрозе взрыва на борту самолета Москва-Симферополь, вылетающего из Шереметьево", - говорится в сообщении.

Собеседник агентства также добавил, что речь идет о рейсе, который должен был вылететь в 20:00 по московскому времени (совпадает с киевским - Ред.).

"Сейчас кинологи проверяют борт Boeing 777-300ER, который должен был вылететь из Шереметьево в Симферополь в 20:00", - сказал источник.

Позже он уточнил, что вылет предварительно переносится на 20:50.

Напомним, 23 мая, самолет Ryanair, который следовал по рейсу Афины - Вильнюс совершил вынужденную посадку в аэропорту Минска из-за сообщения о минировании. На борту самолета находился белорусский оппозиционер, основатель телеграм-канала Nexta Роман Протасевич. Его задержали белорусские спецслужбы. Сообщение о минировании в результате не подтвердилось.

В ответ на этот инцидент ряд стран закрыли авиасообщение с Беларусью и запретили лайнерам "Белавиа" входить в их воздушное пространство. В то же время президент Беларуси Александр Лукашенко и его российский коллега договорились об организации новых рейсов для "Белавиа" в РФ.