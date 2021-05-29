В ближайшие дни будет обнародована статья, которую написали британский профессор Ангус Далглейш и норвежский ученый доктор Биргер Соренсен. В ходе исследования они нашли доказательства лабораторного происхождения коронавируса SARS-CoV-2.

Об этом пишет таблоид Daily Mail.

Согласно информации издания, исследование показало, что есть доказательства того, что китайские ученые создали вирус во время работы над проектом по увеличению функциональности в лаборатории Уханя.

Китайские ученые взяли "основу" природного коронавируса, обнаруженного у китайских пещерных летучих мышей, и наложили на него новый "шип", превратив его в SARS-CoV-2, полагают авторы статьи.

После этого, как считают исследователи, ученые Китая попытались "замести следы" с помощью реверсивных версий вируса, чтобы он выглядел так, как будто он произошел естественным образом от летучих мышей. Исследователи также указывают на "преднамеренное уничтожение, сокрытие или заражение данных" в китайских лабораториях.

Напомним, у разведки США есть новые данные о происхождении Covid-19. Сотрудники ведомства сообщили о наличии еще не исследованной информации, которая связана с источником пандемии.

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