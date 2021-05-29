На сегодняшний день Румыния с большой долей вероятности достигла коллективного иммунитета против Covid-19. Более половины населения уже переболело или прошло вакцинацию.

Об этом заявил глава Национального комитета Румынии по координации вакцинации от Covid-19 Валериу Георгицэ, передает Agerpres.

"В настоящее время на национальном уровне у нас, вероятно, есть коллективный иммунитет, полученный как вакцинацией, так и естественным путем. То есть 30-35%, даже до 50% вакцинированных и переболевших. Это объясняет, почему на данный момент Румыния находится в благоприятной ситуации", - отметил Георгицэ.

По его словам, почти 4,3 млн человек вакцинированы по крайней мере одной дозой.

Еще отметим, что министр здравоохранения Мальты Крис Ферн заявил, что в стране как минимум одной дозой вакцины привились от коронавируса 70% взрослого населения. Таким образом, отметил он, государство достигло коллективного иммунитета, став первым в Евросоюзе.

Ранее мы рассказывали, что во Всемирной организации заявляли, что в 2021 году человечеству не удастся получить коллективный иммунитет от коронавируса за счет вакцинации.