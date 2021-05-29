В субботу, 29 мая, во время второго дня визита в Сочи президент Беларуси Александр Лукашенко обсудил со своим российским коллегой Владимиром Путиным государственный кредит и новые авиарейсы.

Об этом сообщает телеграм-канал журналистского пула главы Беларуси.

По данным журналистов, во время встречи лидеры государств окончательно решили вопрос о перечислении Россией второго транша государственного кредита Беларуси. Кроме того, президентам удалось достигнуть договоренности об открытии новых рейсов белорусской авиационной компании "Белавиа" в российские города.

Отметим, что ряд стран после инцидента с самолетом Ryanair закрыли авиасообщение с Беларусью и запретили лайнерам "Белавиа" входить в их воздушное пространство.

Напомним, 28 мая Александр Лукашенко прибыл в Россию с рабочим визитом. В сочи состоялись его переговоры с Владимиром Путиным, которые продлились пять часов и закончились около полуночи. Лидеры обсудили ситуацию с самолетом Ryanair, белорусский президент привез документы о происходящем в республике в связи с посадкой самолета.

Во второй день визита президенты продолжили общение, но уже в неформальной обстановке. Лукашенко и Путин общались на фоне пасмурного пейзажа, где их удалось сфотографировать журналистам.