Партия "Справедливая Россия - За правду" выступает за признание независимости "ДНР" и "ЛНР", введение контроля над контентом СМИ и отмену ЕГЭ (российский аналог украинского внешнего независимого оценивания, ВНО - Ред.).

Это следует из резолюции заседания палаты депутатов партии, имеющейся в распоряжении агентства "РИА Новости".

"Партия "Справедливая Россия - За правду" идет на выборы, отстаивая следующие программные ориентиры и ценности: введение общественной экспертизы и контроля над контентом (содержанием) СМИ, отмена ЕГЭ, восстановление классического среднего и высшего образования, повышение общественного и государственного статуса школы и учителя, признание независимости Донецкой и Луганской народных республик", - говорится в документе.

Напомним, сегодня американский актер Стивен Сигал, получивший российское гражданство, официально стал членом партии "Справедливая Россия - За правду", одним из руководителей которой является писатель Захар Прилепин. Также в политическую силу вступил известный по телевикторине "Что? Где? Когда?" Анатолий Вассерман.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что РФ не признает "ЛНР" и "ДНР" из-за Минских соглашений. В то же время, он добавил, что на сегодняшний день "моральная и международно-правовая правда на стороне РФ и ополчения".