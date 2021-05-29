Противник на Донбассе нарушил режим прекращения огня. Фото: facebook.com/pressjfo.news

В субботу, 29 мая, в зоне конфликта на Донбассе противник четыре раза нарушил режим прекращения огня, применив в том числе и противотанковые ракетные комплексы. Украинские военнослужащие не пострадали.

Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС в вечерней сводке на своей странице в Facebook.

"Неподалеку Новозвановки противник применил минометы 120-го калибра и противотанковые ракетные комплексы. Вблизи поселка Майорск враг открывал огонь из противотанковых ракетных комплексов", - говорится в сообщении.

Кроме того, недалеко от населенного пункта Новгородское противник совершил обстрел в сторону позиций украинских защитников из станковых противотанковых гранатометов. 

Помимо этого, противник совершил обстрел гражданской инфраструктуры населенного пункта Шумы из противотанкового ракетного комплекса. В результате обстрелов никто не пострадал.

"Обо всех фактах нарушений Украинская сторона СЦКК сообщила представителям ОБСЕ", - добавили в штабе ООС. 

Вечерняя сводка ООС о ситуации на Донбассе. Скриншот из фейсбука пресс-службы штаба

Напомним, 27 мая в зоне конфликта на Донбассе в результате обстрела погиб украинский военнослужащий, он получил снайперское ранение, которое было не совместимо с жизнью. Погибшим оказался заместитель комбата ВСУ.

Также "Страна" сообщала, что 13 мая на Донбассе от пули снайпера погиб еще один украинский военный.

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