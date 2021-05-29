Появилось неформальное фото Путина и Лукашенко со второго дня переговоров в Сочи

Журналисты опубликовали совместную неформальную фотографию президента России Владимира Путина со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко со второго дня переговоров в Сочи.

Снимок в субботу, 29 мая, обнародовал телеграм-канал журналистского пула главы Беларуси.

На фото видно, как лидеры двух стран общаются на фоне пасмурного пейзажа.

Президент Беларуси Александр Лукашенко в пятницу, 28 мая, прибыл с рабочим визитом в Российскую Федерацию. В Сочи проходят его переговоры с президентом России Владимиром Путиным. На них Лукашенко поднял тему инцидента с посадкой в Минске самолета компании Ryanair. На совместном брифинге с президентом России Лукашенко сообщил, что привез главе Кремля документы о том, что происходит в Беларуси в связи с посадкой самолета Ryanair.

Как вчера рассказал пресс-секретарь президента РФ, переговоры Лукашенко и Путина закончились спустя пять часов, дальше они продолжатся в неформальной обстановке. Лукашенко на встрече заявил, что на фоне происшествия с самолетом и задержанием оппозиционера Романа Протасевича идет попытка раскачать ситуацию в республике до уровня августа прошлого года.

Напомним, что президенты Беларуси и России уже встречались в Сочи в этом году. Это мероприятие было в феврале этого года. Тогда российский президент предложил белорусскому коллеге вместе прокатиться на лыжах в Красной поляне.