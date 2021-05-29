Результаты исследования французского Института Пастера показали, что вакцина от коронавируса американской компании Pfizer менее эффективна против "индийского" штамма, но вероятно все же защищает от него.

Об этом сообщает Тhe Local.

"Несмотря на незначительное снижение эффективности, вакцина Pfizer, вероятно, защищает от индийского варианта (коронавируса - Ред.), согласно результатам лабораторных испытаний", - сказал директор института и соавтор исследования Оливье Шварц.

В исследовании участвовали 28 медицинских работников из Орлеана. 16 испытуемых получили две дозы вакцины Pfizer, а 12 получили одну дозу вакцины AstraZeneca.

Согласно исследованию, у людей, получивших две дозы Pfizer, в три раза снизилось количество антител против индийского варианта B.1.617, но они все еще были защищены.

"Ситуация была иной с вакциной AstraZeneca, которая вызвала особенно низкие уровни нейтрализующих антител", - говорится в исследовании.

По словам Шварца, те пациенты, у которых был Covid-19 в течение прошлого года, и люди, которые получили две дозы Pfizer, сохраняли достаточно антител для защиты от "индийского штамма", но в 3-6 раз меньше антител, чем против "британского штамма".

Как объяснил директор института, исследование показывает, что "этот вариант приобрел частичную устойчивость к антителам".

Напомним, Всемирная организация здравоохранения признала индийский штамм коронавируса глобальной угрозой. Попадание штамма в перечень "опасных вариантов" связано с информацией о том, что данная мутация может распространяться быстрее аналогов и обходить некоторые варианты защиты.

Ранее уже бывший министр здравоохранения Украины Максим Степанов рассказывал, чем именно так опасен "индийский" штамм коронавируса.