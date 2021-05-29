Украина планирует разрешить не сдавать обязательный ПЦР тест на коронавирус тем гражданам, которые возвращаются из Турции, где за последний месяц упал прирост заражений коронавирусом.

Об этом во время брифинга заявил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко, которого цитирует "Интерфакс-Украина".

"Например, Турция освободила украинцев от необходимости показывать результаты ПЦР-теста при пересечении границы. Поэтому мы делаем зеркальный ответ, и те, кто возвращается из Турции, также будут освобождены от необходимости показывать ПЦР-тест", - рассказал Ляшко.

Кроме того, по словам министра, поскольку Евросоюз изменил критерии стран, из которых можно без ограничений пересекать границы ЕС, Украина также планирует пересмотреть эти критерии.

"Мы внесли изменения в постановления Кабмина и сейчас согласовываем их с центральными органами исполнительной власти. Мы вводим в постановление перечень стран, которые привлекательны с туристической сточки зрения для Украины, Минкульт и МИД определили страны, где будут зеркальные действия", - заявил министр.

В то же время, Ляшко сообщил, что на данный момент нет подтвержденной официальной информации о признании или непризнании отдельными странами тех или иных вакцин от коронавируса и запрете на въезд лицам, которые привиты "не такой вакциной".

Напомним, Турция отменила обязательные ПЦР-тесты для украинцев с 15 мая.

Также сообщалось, что у привитых от коронавируса туристов на Кипре не будут требовать ПЦР-тесты.