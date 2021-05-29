В июне в Украину доставят несколько сотен тысяч доз вакцины от коронавируса Pfizer, которая была закуплена за государственные средства, и 700 тысяч доз AstraZeneca по программе COVAX.

Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко на брифинге.

"До конца июня в стране точно должно быть 3,7 миллиона доз вакцины. Это с поставками пришедшими и с теми, что приходят. Это как минимум. Просчитываем: 500 тысяч доз CoronaVac развезли, 500 тысяч CoronaVac будет развезено на следующей неделе, то есть они завершили лабораторный контроль, 500 тысяч CoronaVac завершит лабораторный контроль 10-15 июня. Это полтора миллиона.

Pfizer 473 (тысячи доз – Ред.) по COVAX уже приехал, 473 (тысячи доз – УП) ожидается на неделях после 7 июня. И 500 тысяч доз вакцины Pfizer – это первая поставка вакцины, закупленная (за госсредства – Ред.), 117 приехало, потом еще 40 приехало, затем каждую неделю по 60 тысяч – то есть до конца июня. Это уже три миллиона. И 700 AstraZeneca, которую мы ожидаем от механизма COVAX. AstraZeneca вот-вот приедет", - цитирует министра издание "Украинская правда".

Кроме того, Ляшко добавил. что помимо 8 миллионов доз вакцин от COVAX и 34 миллионов доз законтрактованных вакцин, он подписал еще один контракт на поставку вакцин. Однако, кто производитель вакцины и каким будет объем поставки, Ляшко не уточнил.

"В целом у нас есть договоренности о 8 млн доз от COVAX и 34 млн по контрактам. Сейчас уже законтрактовано еще больше вакцин. Я лично подписал еще один контракт на поставку вакцин", - цитирует министра Ляшко "РБК-Украина".

Он добавил, что подписал контракт "с определенной особенностью", и сможет сообщить детали, когда его подтвердят.

Напомним, тем временем количество получивших первую дозу вакцины от коронавируса украинцев перевалило за миллион.

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