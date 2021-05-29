Дело об экстрадиции украинского экс-судьи Николая Чауса рассмотрит Конституционный суд Молдовы. Соответствующие документы были переданы туда Верховным судом.

Об этом рассказал адвокат Ростислав Кравец у себя в Teelgram-канале.

"Рассмотрение апелляции об отказе в предоставлении политического убежища украинскому экс-судье Николаю Чаусу отложено. Высшая судебная палата передала дело в Конституционный суд, удовлетворив ходатайство адвоката Чауса", — говорится в сообщении.

Также Кравец рассказал, что с понедельника целый ряд судов Украины получат ходатайства об освобождении Чауса в связи с его "незаконным задержанием украинскими спецслужбами в соответствии со ст. 206 УПК".

"И так мы будем подавать до тех пор, пока не останется ни одного государственного органа в котором могут незаконно удерживать нашего клиента", — резюмировал адвокат.

О том, что Чауса выкрали, чтобы он дал показания против Порошенко, "Страна" со ссылкой на свои источники рассказывала еще в апреле.

НАБУ подозревает Николя Чауса в получении взятки, с 2016 года он находился в Молдове. Согласно информации экс-нардепа Александра Онищенко, сбежать из Украины ему помогли люди из близкого окружения бывшего президента Украины Петра Порошенко.

Также мы писали о том, что 3 апреля 2021 года стало известно о похищении Чауса, по словам его супруги, бывшего судью похитили, когда он отвозил ребенка на тренировку.

В МВД Молдовы предположили, что экс-судью могли вывезти из страны на машине украинского посольства. Кроме того, была обнародована информация о том, что похитить в Молдове судью Чауса могли сотрудники украинских спецслужб. В Украине долгое время правоохранители не открывали производства по поводу исчезновения Чауса, однако 7 мая СБУ открыла уголовное дело по похищению бывшего судьи.

"Страна" подробно разбиралась, какие последствия принесет "каминг-аут" Николая Чауса.