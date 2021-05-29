Ляшко оставит троих заместителей, работавших при Степанове. Фото: Интерфакс-Украина

Трое заместителей министра здравоохранения, работавших при Максиме Степанове, останутся на должностях и при новом главе ведомства Викторе Ляшко, назначенным Верховной Радой Украины на заседании 20 мая. 

Об этом сообщил сам Ляшко, сообщает Интерфакс-Украина

"На своих должностях останутся замминистра Ирина Садовьяк, Ирина Микичак и Ярослав Кучер. Все кандидатуры были отобраны не на эмоциях", - рассказал Ляшко. 

Он добавил, что на должность главного санитарного врача подал кандидатуру замгендиректора Центра общественного здоровья Игоря Кузина

Напомним, о назначении на должность замминистра Ирины Микичак, которая была заместителем при Максиме Степанове, "Стране" стало известно уже неделю назад.  

Ранее мы также писали о том, что Петр Емец и Дмитрий Коваль займут должности уволенных 26 мая замминистров Светланы Шаталовой и Игоря Иващенко. 

 

Читайте Страну в Google News - нажмите Подписаться