В Канаде политик Уильям Амос во время заседания парламента, которое проходило в формате Zoom-конференции, помочился в кофейную чашку. После этого он извинился, назвал инцидент случайным и решил временно ограничить свои полномочия.

Об этом сообщает BBC.

"Я помочился, не осознавая, что был перед камерой. Я глубоко смущен своими действиями и теми страданиями, которые они могли причинить кому-то, кто был свидетелем", - сказал он.

После случившегося Амос рассказал, что решил временно отойти от выполнения своих обязанностей, обратившись при этом за помощью. За какой именно – уточнять не стал.

Напомним, это уже второй "факап", который происходит по неосторожности с Уильямом Амосом. Первый случился 14 мая, когда он появился во время рабочей аудиоконференции в приложении Zoom голым. Тогда политик также утверждал, что смущен инцидентом, добавив, что такого "больше не повторится".

Ранее мы сообщали, как в Испании секретарь местной Социалистической партии рабочих Бернардо Бустильо был вынужден подать в отставку после того, как он случайно принял душ со включенной камерой во время онлайн-встречи с коллегами и журналистами.