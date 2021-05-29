Президенты Беларуси и России Александр Лукашенко и Владимир Путин, которые вчера провели переговоры в Сочи, в ближайшее время продолжат общение в неформальной обстановке.

Об этом сообщили в Telegram-канале "Пул Первого".

"Лукашенко и Путин в ближайшее время продолжат общение. Сегодня в неформальной обстановке. "Рабочее купание" - термин от наших российских коллег", - говорится в сообщении.

Переговоры двух президентов прокомментировал Телеграм-канал "Политика Страны".

"Обсудить президентам есть что. Особенно историю с новой волной санкций против Беларуси после задержания Протасевича. Ну и в целом - как и куда дальше двигаться.

В России, в Украине да и вообще в мире ещё после прошлогодних протестов многие ждали некое сильное "углубление интеграции" между двумя странами. Ждут и сейчас, после нового обострения. Но ранее прогнозы не оправдывались.

Явно по этому пути не хочет идти Лукашенко, да и для России с реализацией проекта много сложностей. Потому если решение идти в этом направлении и принято, то двигаться будут не быстро. И увидим ли уже после этой встречи какие-то шаги - пока непонятно", - говорится в сообщении.

Напомним, президент Беларуси Александр Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Российскую Федерацию. В Сочи состоялись его переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

Переговоры двух президентов шли почти до полуночи и длились 5 часов 15 минут. При этом об итогах встречи публично не сообщалось. При этом Путин предложил Лукашенко искупаться.