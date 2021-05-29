В китайском городе Гуанчжоу закрыли район из-за 20 человек, зараженных коронавирусом. Жителей планируют тестировать на Covid-19.

Об этом сообщает Associated Press.

"Предположительно, причиной большинства выявленных в последнее время инфекций в Гуанчжоу стала 75-летняя женщина. 21 мая у нее обнаружили "индийский штамм" коронавируса. Большинство заболевших людей ходили с ней на ужин или живут вместе с ней", - говорится в материале Associated Press.

Район, помещенный на карантин, находится в центре города. Жителям запретили покидать дома, закрыты детские сады, рынки. Начальную школа находится на онлайн-обучении. В нескольких соседних районах ввели ограничение на прогулки.

Вирус распространился и на соседний город Наньшань, где после тестирования жителей из Гуанчжоу зарегистрировали один подтвержденный случай и два бессимптомных случая.

Напомним, МИД Китая отрицают мнение американской разведки о том, что уханьские вирусологи заболели перед пандемией коронавируса.

Ранее мы также писали о том, что во Вьетнаме обнаружили новую разновидность коронавируса. Штамм является гибридом британской и индийской версий.