Американский актер Стивен Сигал, получивший российское гражданство, официально стал членом партии "Справедливая Россия - За правду".

Об этом сообщает "РИА Новости".

В субботу, 29 апреля, на заседании палаты депутатов объединенной партии актеру вручили его партийный билет. До этого Сигал являлся членом партии "За правду", теперь вместе с командой писателя Захара Прилепина он присоединился к "Справедливой России - За правду".

В партийной службе сообщили, что актер продолжит заниматься вопросами экологии, особенно борьбой против загрязнения природы.

Напомним, ранее "Страна" приводила объяснение Сигала, почему он попросил гражданство в России. Звезда боевиков сообщил о наличии у него российских "корней" и родственников в постсоветских странах.

Мы также писали, что в РФ артиста назначили специальным представителем МИД по вопросам российско-американских гуманитарных связей и общего культурно-исторического наследия.

Кроме того, мы сообщали, что Сигал решил избавиться от американского особняка с пуленепробиваемыми окнами. Он хочет выручить за участок размером почти пять гектаров 3,4 миллиона долларов (более 94 миллионов гривен по текущему курсу). Актер купил это имение в пустыне штата Аризона в 2010 году, заплатив за него 3,5 миллиона долларов.