Зарплата президента Украины Владимира Зеленского за апрель составила 28 тыс. гривен, главы Офиса президента Андрея Ермака - 47,3 тыс. гривен, а пресс-секретаря главы страны Юлии Мендель, которая написала заявление об увольнении, - 67,3 тыс.

Об этом говорится в ответе Государственного управления делами на запрос "Украинских новостей".

Как сообщается, зарплата Зеленского состоит только из 28 тыс. гривен должностного оклада и не предусматривает возможности выплаты надбавок и премий. Из нее выплачено 5 460 гривен налогов и сборов, а Президенту выдано оставшиеся 22 540 гривен.

Ермак заработал 47 253 гривны, из которых 11,5 тыс. составил оклад по должности, а 35,8 тыс. – надбавки, командировочные, премия и индексация. Из начисленной суммы выплачено 9,2 тыс. гривен налогов, после чего руководителю Офиса выдано 38,1 тыс.

Заместителям Ермака за апрель было начислено от 37,2 тыс. до 83,7 тыс. гривен зарплаты до вычисления налогов и сборов.

Мендель же заплатили 67 319 гривен, из которых 22,2 тыс. – оклад, остальные 45,1 тыс. – надбавки, премия, индексация и командировочные за март. Налоговые отчисления составили 13,1 тыс. и на руки пресс-секретарь получила 54,2 тыс. гривен.

В свою очередь зарплата руководителя Аппарата Офиса Президента Алексея Днипрова составила 123,9 тыс. гривен в апреле до выплаты налогов.

Напомним, в конце апреля Юлия Мендель написала заявление об отставке. В Офисе президента назвали три причины ее увольнения: жесткий график работы, большое количество хейта и то, что уровень Мендель "перешел на ступеньку выше".

При этом Мендель не уходит из Офиса президента, она станет советником президента по вопросам коммуникации с иностранными СМИ.

"Страна" подробно писала, чем запомнилась Юлия Мендель на посту пресс-секретаря.