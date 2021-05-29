В Нидерландах с 5 июня наступает конец локдауна, введенный еще 15 декабря. Музеи, театры, кинотеатры и широкий спектр других общественных заведений смогут снова открыться.

Об этом сообщил премьер-министр Нидерландов Марк Рютте для издания POLITICO.

"Фактически это конец локдауна. Если количество инфекций и госпитализаций будут двигаться в правильном направлении, с 30 июня будет отменено больше ограничений", - сказал он.

Рестораны смогут снова предлагать ужин в помещении, а часы работы будут продлены до 22:00, однако работникам рекомендуют выходить на рабочие места как можно реже. Голландцам также будет разрешено приглашать домой до четырех людей вместо двух.

Полный локдаун в стране действует с середины декабря.

Рютте прогнозирует, что кампания вакцинации принесет больше улучшений, хотя лето еще не будет "вполне нормальным".

Напомним, 29 апреля правительство Нидерландов разрешило присутствие зрителей на "Евровидении" в Роттердаме.

Ранее мы также писали о том, как в Гааге для разгона акции против продления карантина полицейские использовали водометы, дубинки и служебных собак.