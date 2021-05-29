Бывший игрок донецкого "Шахтера", а на данный момент полузащитник "Манчестер Юнайтед", Фред, заявил, что в Украине меньше расизма, чем в Англии.

Об этом он рассказал в интервью Globo Esporte.

"В последнее время случаи проявления расизма участились, так как все большую популярность приобретают социальные сети. Теперь каждый может создать аккаунт и оскорблять других. Я призываю власть к более решительной борьбе с этой проблемой", - рассказал он.

Футболист говорит, что считал Украину более расистской страной, однако там у него "не было с этим проблем". С ними он начал сталкиваться после приезда в Англию.

В нынешнем сезоне Фред провел 30 матчей в Английской премьер-лиге (АПЛ), в которых забил один мяч.

Напомним, пассажиры запорожского такси обвинили водителя в расизме. Мужчина, увидев их, заявил, что "не возит обезьян".

Ранее мы писали о том, какая база символов ненависти и дискриминации широко используется в Украине.