В понедельник, 31 мая, в Киеве откроется всеукраинский форум "Украина 30", который в этот раз будет посвящен вопросам образования и науки. На нем будут присутствовать президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Денис Шмыгаль.

Об этом говорится в программе форума, которая была опубликована на сайте мероприятия.

Так, открывать мероприятие в 10:30 будет сам президент, а после него слово возьмет премьер-министр. Сам форум пройдет с 31 мая по 2 июня.

Согласно расписанию, выступят министр образования и науки Сергей Шкарлет, первый вице-спикер парламента Руслан Стефанчук, вице-премьер - министр цифровой трансформации Михаил Федоров, министр здравоохранения Виктор Ляшко, глава Государственной службы специальной связи и защиты информации Юрий Щиголь, советник главы Офиса президента Тимофей Милованов.

В первый день форума речь будет идти об образовании как основе для развития будущего.

Во время второго дня Форума спикеры обсудят образовательные возможности для взрослых, комфортную среду для всех участников образовательного процесса, в том числе и для людей с особыми потребностями.

А в ходе третьего дня будут обсуждать популяризацию отечественной науки, а также способы привлечения к ней молодежи.

Напомним, на прошлой неделе на форуме "Украина 30" поднимались вопросы, которые касаются украинской земли. В ходе него Зеленский подписал фактически последний необходимый закон, который нужен был для запуска рынка земли.