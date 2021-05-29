Глава национального белорусского авиаперевозчика "Белавиа" Игорь Чергинец прокомментировал решение ряда государств ввести санкции против компании и закрыть для нее свое воздушное пространство. По его мнению, такие действия являются "подлостью", "фашистской извращенностью" и "попранием основ демократии".

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Он заявил, что не "Белавиа" не принимала участие в инциденте с самолетом Ryanair. При этом, Чергинец добавил, что меры против компании были приняты до начала расследования инцидента.

Однако больше всего он недоволен действиями соседних стран, из-за которых самолеты "Белавиа" могут летать только через Россию. Таким образом, уверен он, соседи хотят дополнительно заработать. "Но это как раз неудивительно и в первый раз", — написал Чергинец.

Кроме того, гендиректор напомнил, что компания получила благодарности от правительств ряда стран, в том числе Великобритании, Франции, Литвы, за "спасение их тысяч граждан, дипломатов, военных". Чергинец указал, что компанию благодарил даже госдеп США.

Также он заверил, что компания не будет сокращать персонал на 50%, как писали в СМИ, а ее самолеты будут оставаться в небе.

"Не дождетесь, господа в смокингах и бабочках, работники киностудий", — подытожил он, не уточнив, кого именно имеет в виду.

Напомним, участники саммита Европейского союза решили расширить санкции в отношении Беларуси после задержания в аэропорту Минска Романа Протасевича, основателя Telegram-канала Nexta, который летел на самолете Ryanair.

Украина в связи с инцидентом ограничила авиасообщение с Беларусью, такое же решение приняли еще порядка 20 стран.

Кроме того, в Министерстве иностранных дел Украины подготовили пакет санкций против Беларуси и режима Александра Лукашенко. Перечень санкций ведомство передало в Совет национальной безопасности и обороны.