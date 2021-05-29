Видья Мадхаван, студентка Стэнфордского университета, запустила сервис знакомств Schmooze, который помогает подобрать пару, используя мемы. Основная суть приложения – возможность знакомиться с людьми на основе похожего чувства юмора.

Об этом сообщает издание TechCrunch.

"Идеей создания такого приложения стала личная история Мадхаван, потому что именно чувство юмора позволило ей сблизиться со своим будущим супругом", - говорится в материале TechCrunch.

Для того, чтобы стать пользователем Schmooze, помимо базовых данных необходимо также добавить свои любимые Instagram-аккаунт с мемами. После регистрации приложение предложит выбирать не стандартные фотографии людей, а наиболее подходящие для пользователя подборки шуток.

Приложение Schmooze бесплатное и доступно на iOS и Android, но пройти регистрацию можно только при наличии американского номера.

Напомним, в июне станет доступна новая версия операционной системы Apple iOS 15, с помощью которой пользователи смогут вести дневник потребления пищи.

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