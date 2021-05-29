В Черниговской области возникло два пожара в результате непогоды. Удары молнии попали в жилые дома и привели к возгоранию.

Об этом сообщили в Департаменте по вопросам гражданской защиты и оборонной работы области.

Один пожар возник в населенном пункте Серебряное Прилуцкого района.

"В 15:41 28 мая произошел пожар хозяйственного здания (5х12 м, стены кирпичные, кровля шиферная). Огнем повреждена кровля на площади 3 кв. м. Причина - разряд молнии", - говорится в сообщении.

Второй разряд молнии ударил по селу Молодежное в Нежинском районе в 19:23 28 мая. В результате огонь уничтожил кровлю и перекрытия, а также повредил стены и имущество.

Напомним, в результате непогоды, которая наблюдалась в Украине накануне, утром 29 мая обесточенными оказались 108 населенных пунктов в пяти различных областях страны.

Как сообщалось, вчера Киев и пригородные районы накрыли кратковременные дожди с грозами, в связи с чем был объявлен I уровень опасности (желтый).

Тем временем сегодня спасатели предупредили, что в Украине ожидается резкое ухудшение погодных условий. Днем в большинстве южных, центральных, Сумской и Харьковской областях ожидаются грозы, град и шквальный ветер, пройдут значительные дожди. В связи с этим спасатели объявили желтый уровень опасности.