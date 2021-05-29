На сегодняшний день между Украиной и Россией нет договоренностей о встрече президентов Владимира Зеленского и Владимира Путина. Повестки дня возможной встречи также пока нет.

Об этом со ссылкой на заместителя министра иностранных дел Евгения Енина сообщает "Украина 24".

На вопрос, когда возможна встреча Зеленского и Путина, замглавы МИД ответил, что договоренности о ней на сегодня нет.

"Безусловно, украинская сторона активно работает на всех ступенях над вопросом восстановления мира... Это очень деликатный вопрос, формирование о факте договоренности происходит именно тогда, когда эта договоренность достигнута окончательно. На сегодня такой договоренности, к большому сожалению, нет. Также нет согласованной повестки дня", - сказал Енин.

Напомним, в ходе пресс-конференции по итогам двух лет президентства Владимир Зеленский заявил, что Киев и Москва начали обсуждение организации будущей встречи глав государств.

В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил эту информацию, добавив, что процесс организации встречи "идет непросто".