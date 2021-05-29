Российские самолеты начали совершать полеты в Европу, прокладывая курс в обход территории Беларуси.

Об этом пишет Forbes со ссылкой на источник в профильном ведомстве.

По данным источника, только в четверг, 27 мая, такой маневр совершили около десяти лайнеров. Названия компаний и направления рейсов он не раскрыл, но заверил, что перевозчики заранее запросили разрешение властей на облет территории республики.

"Но сказать причины изменений маршрутов, связано ли это с политическими мотивами, невозможно. Это могут быть и технические причины", - сказал источник.

Напомним, после задержания в аэропорту Минска Романа Протасевича, основателя Telegram-канала Nexta, участники саммита Европейского союза решили расширить санкции в отношении Беларуси.

Украина в связи с инцидентом ограничила авиасообщение с Беларусью, такое же решение приняли еще порядка 20 стран.

Также мы писали о том, что с субботы белорусские авиакомпании смогут летать только в направлении России, поскольку Украина, Польша, Латвия и Литва закрыли небо для самолетов республики.

Кроме того, в Министерстве иностранных дел Украины подготовили пакет санкций против Беларуси и режима Александра Лукашенко. Перечень санкций ведомство передало в Совет национальной безопасности и обороны.