К островам в Карибском море прибило судно с 14 разлагающимися трупами
У берегов островного государства Тринидад и Тобаго в Карибском море обнаружили судно, на борту которого было 14 тел в состоянии сильного разложения.
Об этом сообщает пресс-служба местной полиции в Facebook.
"Полиция начала расследование в связи с обнаружением 14 тел..., сложенных в лодке, которая была замечена сегодня утром в четырех милях от Бель-Гарден, Тобаго", - рассказали в полиции.
К правоохранителям по поводу судна обратились местные рыбаки.
"Исследуя судно, рыбаки обнаружили разлагающиеся тела... Все в состоянии сильного разложения", - сообщили в ведомстве.
Сейчас судно вытащили на берег и установили, что все погибшие – мужчины. Их тела доставили в морг для опознавания и выяснения причин смерти.
Напомним, "Страна" писала о том, как в 2019 году в Англии, в графстве Эссекс, нашли 39 трупов. Их обнаружили в грузовике. Умершими оказались китайцы-мигранты, которые умерли от холода.
Также мы писали о том, что годом ранее в Мексике произошел подобный инцидент: там нашли грузовик со 157 трупами. Его бросили вблизи жилых домов и он начал тревожить местное население запахом.