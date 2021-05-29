У берегов островного государства Тринидад и Тобаго в Карибском море обнаружили судно, на борту которого было 14 тел в состоянии сильного разложения.

Об этом сообщает пресс-служба местной полиции в Facebook.

"Полиция начала расследование в связи с обнаружением 14 тел..., сложенных в лодке, которая была замечена сегодня утром в четырех милях от Бель-Гарден, Тобаго", - рассказали в полиции.

К правоохранителям по поводу судна обратились местные рыбаки.

"Исследуя судно, рыбаки обнаружили разлагающиеся тела... Все в состоянии сильного разложения", - сообщили в ведомстве.

Сейчас судно вытащили на берег и установили, что все погибшие – мужчины. Их тела доставили в морг для опознавания и выяснения причин смерти.

Напомним, "Страна" писала о том, как в 2019 году в Англии, в графстве Эссекс, нашли 39 трупов. Их обнаружили в грузовике. Умершими оказались китайцы-мигранты, которые умерли от холода.

Также мы писали о том, что годом ранее в Мексике произошел подобный инцидент: там нашли грузовик со 157 трупами. Его бросили вблизи жилых домов и он начал тревожить местное население запахом.