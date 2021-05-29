Украина нашла несколько реанимобилей, которые могут вывезти из Беларуси украинцев, проходивших там лечение или перенесших операции и застрявших из-за ограничения авиасообщения с этой страной.

Об этом заявил глава МИД Дмитрий Кулеба, передает правительственный портал.

Кулеба рассказал об украинке Анне Куриловой, которой сделали операцию по трансплантации. В соцсетях она сообщала, что не может вернуться в Украину. По словам Кулебы, МИД в рамках решения этой проблемы достиг договоренности с Харьковской ОГА о ее вывозе на специальном реанимобиле, который приедет в Минск из Украины уже в ближайшее время. Определена дата, и сейчас посольство прорабатывает с компетентными органами вопрос беспрепятственного пересечения границы.

"Кроме того, мы нашли еще один реанимобиль, который будет постоянно в распоряжении, чтобы вывозить людей. Минздрав также принимает все меры для защиты прав украинских пациентов в Беларуси", - сказал министр.

Также Кулеба рассказал о женщине, муж которой перенес операцию на сердце и планирует вернуться в Украину на спецавтомобиле белорусского медицинского учреждения. С ней также установлена ​​связь, посольство сейчас способствует ей в пересечении белорусско-украинской границы.

По словам министра, 10 из 26 украинцев, которые находятся в Беларуси на лечении, связались с украинским посольством.

"Об остальных 16 человек нам известно, однако они пока не заявили о потребности в помощи", - заявил Кулеба.

Напомним, из-за закрытия авиасообщения в Беларуси застряли 26 получающих лечение украинцев.

Ранее МИД и Минздрав после публикации "Страны" пообещали помочь вернуться украинцам, которые лечатся в Беларуси.