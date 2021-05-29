В Украине в субботу, 29 мая, ожидается резкое ухудшение погодных условий. Днем в большинстве южных, центральных, Сумской и Харьковской областях ожидаются грозы, град и шквальный ветер, пройдут значительные дожди. В связи с этим спасатели объявили желтый уровень опасности.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

По данным синоптиков, в Киеве и Киевской области 29 мая также ожидаются грозы (I уровень опасности, желтый)

Кроме того, по информации спасателей, 29 мая в большинстве районов Луганской, Донецкой, Днепропетровской, Запорожской, Тернопольской областей и в Крыму объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Напомним, в результате непогоды, которая наблюдалась в Украине накануне, утром 29 мая обесточенными оказались 108 населенных пунктов в пяти различных областях страны.

Как сообщалось, в пятницу, 28 мая, Киев и пригородные районы накрыли кратковременные дожди с грозами, в связи с чем был объявлен I уровень опасности (желтый). Специалисты рассказали, что во время грозы следует закрыть окна и не подходить к ним, не браться за металлические входные двери.