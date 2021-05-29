Министр здравоохранения Вьетнама Нгуен Тхань Лонг заявил, что в стране был обнаружен новый штамм коронавируса, который обладает высокой скоростью распространения в воздухе и очень быстро передается от человека к человеку.

Об этом сообщает VnExpress.

По словам министра, обнаруженный штамм является гибридом британской и индийской версий коронавируса. В ведомстве утверждают, что появление новой разновидности вируса сказалось на росте заболеваемости в стране, несмотря на все принятые противоэпидемические меры.

Согласно информации университета Джона Хопкинса, за все время пандемии во Вьетнаме зарегистрированы более 6,5 тысяч случаев заражения коронавирусом. Умерли от болезни 47 пациентов.

Напомним, два новые исследования показывают, что иммунные клетки не менее года выживают в костном мозге людей, которые были инфицированы коронавирусом или привиты от него. Хотя раньше считалось, что иммунитет к Covid-19 может сохраняться от восьми месяцев.

Мы также сообщали, что Мальта стала первой страной Евросоюза, получившей коллективный иммунитет к коронавирусу. Там привиты 70% взрослого населения.