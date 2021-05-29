Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно совершенствования отдельных аспектов декларирования" № 1443-IX, принятый парламентом 29 апреля. Также глава государства призвал правительство подготовить новый законопроект, призванный усовершенствовать отдельные положения закона "О предотвращении коррупции".

Об этом сообщили в Офисе президента в субботу, 29 мая.

Подписанный Зеленским закон совершенствует кампанию декларирования в текущем году. Он внедрит нижний предел в 0,25 прожиточного минимума, до которого не осуществляется передача в управление ценных бумаг акционерного общества (АО).

Также закон выведет из-под декларирования номера счетов, на которых хранятся некомпенсированные сбережения Сбербанка СССР, и операции по обмену валют. Такие операции также не требуют подачи уведомления о существенных изменениях в имущественном состоянии.

Владимир Зеленский также направил письмо премьеру Денису Шмыгалю, где призвал Кабмин безотлагательно подготовить и внести в Раду проект изменений в закон "О предотвращении коррупции" с целью повышения прозрачности процедуры декларирования.

В частности, президент акцентирует внимание на необходимости четкого определения срока, в течение которого в отношении чиновника после его назначения или избрания не будут действовать ограничения относительно прекращения предпринимательской деятельности или прекращении его полномочий в составе правления, наблюдательных советов компаний.

По его мнению, должен быть восстановлен 30-дневный период, в течение которого должностные лица обязаны передать в управление другим лицам принадлежащие им предприятия и корпоративные права.

Также требуется уточнение положения о том, что требования о передаче в управление другому лицу не применяются именно в части акций акционерного общества совокупной номинальной стоимостью не более 0,25 прожиточного минимума, в котором лицо назначено или избрано на должность, и которые в совокупности не превышают 5% голосующих акций АО.

Зеленский заявил о необходимости обязательного декларирования операций по покупке / продаже иностранной валюты субъектами декларирования или членами их семей, если сумма превышает 50 прожиточных минимумов.

Президент также выступает за возобновление обязательной полной проверки деклараций лиц, занимающих должности советника или помощника председателя Верховной Рады и проведение специальной проверки претендентов на эти должности.

Напомним, ранее Зеленский подписал указ о назначении стипендии детям погибших журналистов Веремия и Лабуткина.

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