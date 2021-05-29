За сутки 28 мая в Украине привили от коронавируса 16 815 человек. Первую дозу прививки получили 9 785 человек, полностью иммунизировали -7 030 человек.

Об этом в субботу, 29 мая, в Facebook сообщила пресс-служба Минздрава.

В течение суток работали 273 мобильных бригад и 354 пунктов прививки. По состоянию на 29 мая в очередь на вакцинацию от коронавируса записались 599 777 человек.

С начала кампании в Украине привито 1 008 859 человек: первую дозу получили 1 008 857 из них, полностью иммунизированы и получили две дозы – 123 964 человека (из них двое человек получили одну дозу заграницей). Всего проведена 1 132 821 прививка.

Напомним, сегодня в столичном МВЦ откроют центр вакцинации от коронавируса, там будут прививать записавшихся в "Дие" киевлян.

Также мы писали, что недавно в Украину прибыли полмиллиона доз китайской вакцины CoronaVac от коронавируса. Прибывшая вакцина в соответствии с действующим законодательством отправилась на лабораторный контроль.

Как сообщалось, 19 мая в Украине сделали более миллиона прививок вакцинами от коронавируса - с учетом первой и второй дозы.

Ранее в МОЗ объяснили украинцам, надо ли делать прививку после контакта с зараженным коронавирусом.