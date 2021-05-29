В результате непогоды, которая наблюдалась в Украине накануне, утром 29 мая обесточенными оказались 108 населенных пунктов в пяти различных областях страны.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

"По состоянию на 07:00 29 мая в результате осложнения погодных условий (порывы ветра, гроза) из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП обесточены 108 населенных пунктов в 5 областях, а именно: Киевской - 44, Черниговской - 22, Черкасской - 15, Кировоградской - 14 и Житомирской – 13", - рассказали в ведомстве.

В то же время в ГСЧС сообщили, что сейчас к возобновлению электроснабжения уже привлекли несколько бригад облэнерго.

Напомним, в пятницу, 28 мая, Киев и пригородные районы накрыли кратковременные дожди с грозами, в связи с чем был объявлен I уровень опасности (желтый). Специалисты рассказали, что во время грозы следует закрыть окна и не подходить к ним, не браться за металлические входные двери.

Ранее "Страна" писала о том, что в пятницу и другие области Украины накрыли грозы со шквальным ветром и градом.

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