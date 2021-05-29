Альпинистку из Одессы Яну Кривошею, которую долгое время разыскивали в турецкой Анталии, нашли мертвой возле горы Геиксивриси.

Об этом сообщает "Украинский портал Турции" в Facebook.

"В течение нескольких недель Яну искали разные команды спасателей, как местных, так и украинских. Однако тело удалось найти только 28 мая во время аэрофотосъемки разведывательным самолетом жандармерии", — говорится в сообщении.

Также известно, что тело погибшей альпинистки было снято со скал командой поисково-спасательных служб жандармерии. Сейчас оно находится в Институте судебной медицины для установления точной причины смерти женщины.

Напомним, о том, что в горах Турции бесследно исчезла туристка из Украины - Яна Кривошеи стало известно почти три недели назад. 10 мая у нее был обратный рейс, но домой девушка не вернулась, на связь с родственниками последний раз выходила 2 мая, она поздравляла маму с Пасхой.

Также "Страна" писала, что в итальянском городе Кастельфранко ди Сотто, в провинции Пиза в одном из коттеджей была найдена мертвой 29-летняя украинка Кристина Новак. Женщина пропала еще в ноябре прошлого года.