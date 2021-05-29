Американские власти введут санкции против девяти белорусских госпредприятий, а также разработают целевые санкции против представителей режима Александра Лукашенко вместе со своими партнерами в связи с инцидентом с самолетом Ryanair.

Об этом заявила представитель Белого дома Джен Псаки.

"3 июня 2021 года Соединенные Штаты вновь введут полные блокирующие санкции в отношении девяти белорусских государственных предприятий, ранее получивших льготы по ряду генеральных лицензий министерства финансов", – сказала Псаки.

После этого американским гражданам будет запрещено участвовать в сделках с этими организациями, их имуществом или их интересами в собственности.

Кроме того, будет остановлено соглашение о воздушном сообщении между США и Беларусью.

Как сообщила Псаки, США присоединились к осуждению действий властей Беларуси международными организациями на фоне "нарастающей волны репрессий режима Лукашенко против стремлений белорусского народа к демократии и правам человека". В этой связи США в координации с ЕС и другими партнерами и союзниками разрабатывают целевые санкции против "ключевых фигур режима Лукашенко", связанных с нарушениями прав человека, коррупцией, фальсификацией выборов 2020 года и событиями 23 мая.

Также она добавила, что Минфин готовит для президента новый исполнительный указ, который предоставит США расширенные полномочия для введения санкций. По этому вопросу американский Минюст и ФБР тесно сотрудничают с европейцами.

Кроме этого, напомнила пресс-секретарь, Госдеп выпустил предупреждение о нежелательности посещения Беларуси гражданами США, Федеральное управление гражданской авиации распространило уведомление, предупреждающее американских воздушных перевозчиков о необходимости проявлять крайнюю осторожность при полетах в воздушном пространстве Белоруссии.

По ее словам, эти меры принимаются с тем, чтобы "привлечь режим к ответственности за свои действия и продемонстрировать нашу приверженность чаяниям народа Беларуси".

"Мы призываем Лукашенко провести заслуживающее доверия международное расследование событий 23 мая, немедленно освободить всех политических заключенных и вступить во всеобъемлющий и подлинный политический диалог с лидерами демократической оппозиции и групп гражданского общества, который приведет к проведению свободных и справедливых президентских выборов под эгидой и наблюдением ОБСЕ", – заявила Псаки.

Напомним, после задержания в аэропорту Минска Романа Протасевича, основателя Telegram-канала Nexta, участники саммита Европейского союза решили расширить санкции в отношении Беларуси.

Украина в связи с инцидентом ограничила авиасообщение с Беларусью, такое же решение приняли еще порядка 20 стран.

Вчера украинский МИД подготовил и передал в СНБО пакет санкций против Беларуси.