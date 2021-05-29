Совет исполняющих директоров Всемирного банка одобрил выделение Украине дополнительных $100 млн, которые пойдут на поддержку малых и средних предпринимателей.

Об этом сообщает пресс-служба организации.

"Сегодня Совет исполнительных директоров Всемирного банка утвердил предоставление дополнительных средств в размере $100 млн для проекта "Доступ к долгосрочному финансированию в рамках борьбы Украины с последствиями пандемии Covid-19", - говорится в сообщении.

Исполнителем и заемщиком проекта является украинский "Урэксимбанк".

"Выделенные дополнительные средства Укрэксимбанк использует для предоставления займов экспортно-ориентированным малым и средним предприятиям (МСП), пострадавших от пандемии Covid-19. Проект сосредоточен на предоставлении суб-кредитов с более длительным сроком погашения, чем те, что сейчас предлагаются на рынке", - добавили во Всемирном банке.

Проект "Доступ к долгосрочному финансированию" на общую сумму в $150 млн действует с лета 2018 года. В рамках программы займы получили свыше 50 малых и средних предпринимателей, большинство из которых работают в сельском хозяйстве и пищевой промышленности.

Напомним, Всемирный банк выделит Киеву 2,5 млрд гривен на вакцинацию украинцев от коронавируса.

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