Президент США Джо Байден во время выступления перед военными рассказал о встречах с главой КНР Си Цзиньпином. Последний уверен, что его страна сможет "овладеть" Соединенными Штатами до 2030 - 2035 года.

Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

"Знаете, меня иногда критикуют за то, что я говорю то, во что я глубоко верю, и делал это большую часть своей жизни. Мы находимся в битве между демократиями и автократией. Чем сложнее становится мир, тем труднее демократиям объединяться и достигать консенсуса. Я провел с президентом Китая Си Цзиньпином больше времени, чем любой мировой лидер. 24 часа личных встреч только с ним и переводчиком; 17 тысяч миль путешествий с ним в Китае и здесь. Он убежденно верит, что Китай до 2030 - 2035-го года овладеет Америкой, потому что автократии могут принимать быстрые решения", — сказал он.

Напомним, Байден в пятницу, 28 мая, представил американскому конгрессу проект бюджета на 2022 финансовый год. Документ предусматривает увеличение государственных расходов почти в четыре раза, до шести триллионов долларов. Такие расходы станут наибольшими со времен окончания Второй мировой войны.

До этого "Страна" писала, что команда президента США Джо Байдена внезапно поменяла концепцию и намекнула, что Китай может быть виновен в появлении на свет коронавируса. Причем уже не исключается, что болезнь могли вывести искусственно.