В субботу, 29 мая, в Украине число случаев коронавируса увеличилось на 3 096. При этом выздоровело за сутки более чем в три раза большее количество человек - 10 199.

Об этом свидетельствуют данные, обнародованные пресс-службой Минздрава в Facebook.

Среди новых пациентов - 144 ребенка и 55 медработников. За прошлые сутки, по информации ведомства, в больницы попали 1 309 зараженных коронавирусом пациентов. Методом ПЦР протестировали 25 401 украинца, методом ИФА - 10 963 человек, экспресс-тестами - 21 020 человек.

Всего в Украине зафиксировали уже 2 199 769 случаев заражения коронавирусом. Из них 50 388 оказались летальными (+156 за сутки). Выздоровели уже 2 030 415 пациентов (+10 199). В стране было проведено 10 156 756 ПЦР-тестов на Covid-19.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (377), Днепропетровской (261), Львовской (231), Киевской (197) и Запорожской (170) областях.

Напомним, на этих выходных в Киеве, Одессе и Львове заработают центры вакцинации от коронавируса, туда будут приглашать по телефону, препарат выбирать не позволят.

Также мы писали о том, что ученые выяснили, что иммунитет к коронавирусу может сохраняться годами и противостоять новым штаммам.