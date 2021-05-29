Федеральное управление гражданской авиации (FAA) США в пятницу, 28 мая, заявило, что в связи с задержанием накануне в Минске 26-летнего оппозиционера Романа Протасевича американским пассажирским авиарейсам следует проявлять крайнюю осторожность при полетах над Беларусью. При этом полностью запрещать полеты над республикой ведомство не стало.

Об этом сообщается на сайте WHBL.

"В уведомлении FAA пассажирским перевозчикам не рекомендовалось прекращать полеты над Беларусью. В FAA заявили, что авиакомпаниям следует проявлять крайнюю осторожность до тех пор, пока управление не сможет лучше оценить действия Беларуси в связи с переадресацией пассажирского лайнера 23 мая и возможность повторения Беларусью аналогичных действий в будущем", - сказано на сайте.

Уведомление управления не распространяется на грузовых перевозчиков США.

Между тем авиарегулятор тесно работает с американскими властями над установлением необходимости дополнительных мер и "проведет оценку доклада о международном расследовании на предмет оценки рисков для авиакомпаний США, совершающих полеты в этом пространстве".

Ранее "Страна" сообщала, что Госдеп призвал американцев не посещать Беларусь, чтобы не повторить судьбу Протасевича.

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