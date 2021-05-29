В пгт Солотвино Тячевского района Закарпатской области двое полицейских приставали к девушке на автозаправочной станции. Причем оба были пьяны.

Об этом сообщил 27 мая в Фейсбуке пользователь Иван Краевой, сопроводив пост видеозаписями с камер наблюдения на АЗС.

По данным мужчины, начальник следствия Юрий Мартынич и "его верный слуга следователь Демьян" вместо того, чтобы раскрывать дела, приставали к девушке. Их пытались остановить прохожие, однако это не подействовало на нетрезвых правоохранителей.

Судя по видео, они сначала уговаривали жертву на словах, потом стали действовать более грубо. Девушка пыталась оттталкивать их, хотела уйти, но ее схватили и повалили у машины, припаркованной возле входа в магазин при заправке. Довольно долго один из мужчин прижимал ее своим телом к земле.

Вокруг собралась толпа, но полицейские продолжали домогаться на глазах у людей, пока девушка не забежала в магазин. Там в коридоре ее продолжили избивать прямо на полу.

В итоге полицейских остановила приехавшая опергруппа.

По словам Краевого, семья одного из полицейских имеет высокое покровительство, поэтому он ведет себя так развязно, не боясь наказаний.

Местные СМИ обратились за комментарием в главное управление Национальной полиции Закарпатья. Там сказали, что видели запись с камер наблюдения, подтвердили участие правоохранителей в домогательствах, но добавили, что полицейские не были при исполнении обязанностей. А потерпевшая не имеет к ним претензий. Однако служебное расследование проводится.

Ранее "Страна" рассказывала, как в полицейском участке Кагарлыка над девушкой девять часов подряд издевались пьяные полицейские.

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