Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что опубликованный прессой законопроект об олигархах не тот, над которым работает Офис президента.

Об этом он сказал 28 мая в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".

"Именно тот проект, который появился недавно в СМИ - это не тот проект, который сегодня рассматривается в кабинете Владимира Александровича, в Офисе президента. Вы знаете, что он дал поручение аппарату СНБО, Кабмину и Офису президента подготовить законопроект. Он не простой, он слишком сложный. Но те комментарии и то, что в СМИ, не соответствует действительности", - заверил Данилов.

Он добавил, что законопроект об олигархах будет включать две части.

"Журналисты не знают, что там еще есть вторая часть, которая обязательно будет идти как дополнение к первой", - заметил чиновник.

Других деталей о законопроекте Данилов не назвал.

Также секретарь СНБО сказал, что "помимо закона об олигархах должен быть антитрастовый закон, закон о лоббизме, о проверке отечественных и иностранных инвестиций в украинскую экономику, при этом речь идет об объектах критической инфраструктуры".

Ранее "Страна" приводила основные положения из законопроекта об олигархах, оказавшегося в распоряжении СМИ.

Напомним, Зеленский предложил разработать законопроект "О статусе олигарха", который позволит ограничивать их влияние, в апреле на заседании СНБО.