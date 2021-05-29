Президент США Джо Байден в пятницу, 28 мая, представил американскому конгрессу проект бюджета на 2022 финансовый год. Документ предусматривает увеличение государственных расходов почти в четыре раза, до шести триллионов долларов. Такие расходы станут наибольшими со времен окончания Второй мировой войны.

Проект бюджета опубликован на сайте Белого дома.

Согласно документу, сумма правительственных расходов, заложенных администрацией Байдена в бюджет, выросла с 1,52 триллиона долларов (в апрельской редакции) почти в четыре раза.

Предлагаемые расходы на нужды Пентагона не изменились по сравнению с первоначальной редакцией и составили 715 миллиардов долларов. В целом, на оборонные нужды Байден просит у конгресса почти 753 миллиарда (плюс 12,5 миллиарда долларов по сравнению с показателем предыдущего года). Ключевыми целями затрат на оборону, как и прежде, называются отражение угрозы со стороны Китая и России. Новой строчкой в бюджете предлагается сделать борьбу с "внутренним терроризмом", о котором заговорили после штурма Капитолия - на это у Байдена хотят потратить 131 миллион долларов.



В бюджет США на предстоящий финансовый год Байден и его команда предлагают заложить доходы на сумму примерно 4,17 триллиона долларов. Ожидается, что поступления будут расти за счет увеличения налоговой нагрузки на компании и физических лиц с высокими доходами.

Президентский проект бюджета представляет собой запрос конгрессу и носит предварительный характер. В дальнейшем цифры, как правило, корректируются, однако документ наглядно свидетельствует о приоритетах американской администрации.

Документ был представлен конгрессу 28 мая днем, перед продолжительным перерывом в его работе по случаю Дня поминовения в США (в текущем году он выпадает на 31 мая). То есть конгрессмены не смогут приступить к обсуждению проекта президентского бюджета до окончания этого перерыва.

Ранее "Страна" сообщала, что 28 мая Госдеп США попросил у конгресса 255 млн долларов на помощь Украине.

Также мы писали, что в апреле в Штатах одобрили военную помощь Украине в размере $300 миллионов. В нее входит летальное оружие.