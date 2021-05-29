Делегация Конгресса США во главе с сенатором Джин Шахин проведет рабочее турне по странам Восточной Европы. Кроме Украины, делегация посетит Литву и Грузию, чтобы подтвердить приверженность США своим партнерам. Также делегация обсудит последние события в Беларуси с оппозиционеркой Светланой Тихановской.

Об этом говорится на сайте посольства США в Украине.

Приезд делегации ожидается на следующей неделе

В сообщении указывается, что находясь в Украине американские сенаторы будут поощрять продолжение реформ, направленных на укрепление демократии, и выражать солидарность с Украиной на фоне российской агрессии.

"Украина и Грузия являются важными партнерами США в борьбе с все более агрессивной Россией, и очень важно, чтобы мы выразили нашу солидарность с народами Украины и Грузии и побудили политических лидеров продолжать проводить необходимые реформы, которые укрепят их демократии", - заявила сенатор Шахин.

Американский сенатор также подчеркнула, что США поддерживают Украину и Грузию в их стремлении реализовать свои евроатлантические амбиции.

"И США стремятся сыграть вспомогательную роль, чтобы сделать членство в НАТО и ЕС реальностью", - сказала она.

Кроме того, как добавили в посольстве, в Литве американские сенаторы планируют встретиться с белорусской оппозиционеркой Светланой Тихановской, чтобы обсудить последние события в Беларуси.

Говоря об агрессии России в отношение Украины, Шахин в очередной раз указала на необходимость противодействия с помощью реформ.

"Поскольку российские силы продолжают скапливаться на границе с Украиной, это также критический момент для подтверждения того, что Конгресс Соединенных Штатов поддерживает украинский народ против агрессии Путина, и мы продолжим оказывать Украине необходимую помощь в области безопасности, чтобы она могла защитить себя. В то же время мы знаем, что лучшая защита от вмешательства России - это сильная, устойчивая демократия, и поэтому мы продолжим продвигать программу реформ", - говорится в сообщении.

Напомним, Госдеп США попросил у Конгресса 255 млн долларов на помощь Украине

Ранее мы писали, что в США одобрили военную помощь Украине в размере $300 миллионов. В нее входит летальное оружие.