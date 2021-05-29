Полиция Прикарпатья устанавливает обстоятельства оставления новорожденного в опасности. Неизвестные выбросили только что появившегося на свет мальчика в мусорный бак. Малыша спасли полицейские и отвезли в больницу для оказания медицинской помощи.

Об этом сообщает в Фейсбуке полиции Ивано-Франковской области.

В пятницу, 28 мая, около 17:50 правоохранителям поступила информация от местного жителя, который рассказал, что на улице Сухомлинского в Ивано-Франковске в мусорном баке он обнаружил новорожденного мальчика. По вызову выехали патрульные и следственно-оперативная группа.

Полицейские выяснили, что прохожий позвонил сразу, как только услышал плач ребенка из бака.

Младенца срочно госпитализировали в медицинское учреждение. В настоящее время врачи оказывают помощь мальчику.

"Полицейские устанавливают все обстоятельства события и проводят необходимые оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление свидетелей и очевидцев происшествия", - говорится в сообщении.

Также полиция призвала граждан предоставить информацию, которая может помочь в установлении личности человека, который фактически выбросил малыша.

Такие случаи в Украине нередки. Три года назад "Страна" писала, как в Киеве мать-алкоголичка выбросила новорожденного в мусорный бак. К сожалению, младенец умер.

А в прошлом году в столице на помойке обнаружили мертвого ребенка в пакете.