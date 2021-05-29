28 мая отраслевой государственный архив Службы безопасности Украины передал чешским партнерам очередную часть оцифрованных архивных свидетельств о репрессиях против чехов в Советском Союзе.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ на своем сайте.

В частности, эти документы НКВД-КГБ станут частью веб-портала о процессе против чешских учителей в 1931 году в Харькове.

"Во время встречи в Отраслевом государственном архиве СБУ Чрезвычайный и Полномочный посол Чешской Республики в Украине Радек Матула и представитель Института исследования тоталитарных режимов (г. Прага) Адам Градилек анонсировали, что запуск портала о процессе против чешских учителей в 1931 году в Харькове запланирован на 14 июня, к 90-й годовщине Харьковского процесса", - заявили в пресс-центре.

По словам Адама Градилека, в Архиве удалось обнаружить и оцифровать более 8 тыс. архивных дел на репрессированных чехов и граждан Чехословакии. Вместе с тем, он отметил, что архивные документы о чешской общине Крыма, а также отдельных территорий Донецкой и Луганской областей, в связи с оккупацией, сейчас недоступны для обработки учеными.

В то же время посол Чешской Республики в Украине отметил важность двустороннего сотрудничества, которое не только усиливает чешско-украинский диалог, но также является примером для многих стран ЕС и Восточного партнерства.

Помимо этого, Радек Матула поблагодарил директора Архива СБУ Андрея Когута за проведенную работу и выразил заверения во всесторонней поддержке архивного сотрудничества.

Ранее "Страна" сообщала, что в Швеции опубликовали секретные данные архивов, как Солженицын получил Нобелевскую премию по литературе. В частности, списки номинантов на Нобелевску премию держатся в секрете 50 лет.

Также напомним, что Польша официально сдала в архив Варшавский договор, подписанный в Варшаве в 1955 году странами социалистического блока в ответ на создание блока НАТО.