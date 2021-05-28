Сегодняшние переговоры президента Беларуси Александра Лукашенко с президентом России Владимиром Путиным завершились спустя 5 часов.

Об этом сообщает пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, пишет "РИА Новости".

По словам Пескова, встреча в Сочи длилась более пяти часов.

Лидеры обсудили ситуацию с самолетом Ryanair, 23 мая приземлившимся в Минске после сообщения о минировании. По словам Лукашенко, реакция западных стран на эти события говорит о попытке дестабилизировать ситуацию в Минске - так же, как это было в августе 2020 года.

Помимо этого, Путин напомнил, что в 2013 году самолет президента Боливии Эво Моралеса посадили в Вене из-за слухов о том, что на борту находился бывший агент ЦРУ Эдвард Сноуден. Российский лидер отметил, что это событие не вызвало такой бурной реакции западных партнеров.

В ходе переговоров Лукашенко заявил, он намерен показать своему российскому коллеге "некоторые документы" по ситуации с рейсом Ryanair.

"Президенты также затронули вопросы экономического и энергетического сотрудничества. Путин отметил рост товарооборота между двумя странами. Он указал, что ввод в эксплуатацию первого блока БелАЭС состоится в июне", - добавил Песков.

Ранее "Страна" сообщала, что сегодня президент Беларуси Александр Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Российскую Федерацию. В Сочи состоялись его переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

Также напомним, что о встрече президентов стало известно в начале недели. Переговоры Путина и Лукашенко пройдут в закрытом формате, как и две предыдущие встречи в Сочи и Москве. По информации источников, частота встреч президентов связана с работой над "дорожными картами" по интеграции стран, которую планируется завершить к осени.