Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов поддержал версию о том, что катастрофа "Боинга" компании "Международные авиалинии Украины" 8 января 2020 года в Иране, - это теракт.

Об этом Данилов заявил 28 мая в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера".

По версии Данилова, иранцы могли сознательно сбить самолет, чтобы отвлечь внимание общественности страны от состоявшегося накануне убийства генерала Касема Сулеймани и не объявлять американцам джихад. То есть таким образом иранцы "спасли лицо".

Слова секретаря СНБО прокомментировал Телеграм-канал "Политика Страны".

"Видимо, Данилов забыл (или не знает), что в ту же ночь, накануне катастрофы "Боинга", иранские военные нанесли ракетный удар по американским базам в Ираке. То есть "отвлекать внимание от джихада" им уже не надо было", - написал канал.

Ранее "Страна" подробно рассказывал о трагедии рейса МАУ под Тегераном, приводила фото и видео с места катастрофы.

Также мы приводили данные из свежего отчета Human Rights Watch, согласно которым Иран преследовал семьи жертв катастрофы крушения рейса: людей задерживали, допрашивали и запугивали.