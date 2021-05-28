В Турции после завершения буксировки потерявшего управление танкера RAVA возобновили движение по проливу Босфор .

Об этом сообщили в дирекции береговой охраны Турции, пишет "РИА Новости".

"Танкер отбуксирован из пролива Босфор и доставлен к месту якорной стоянки. Движение по Босфору вновь открыто", - рассказал представитель дирекции.

Ранее сообщалось, что в проливе Босфор случилось чрезвычайное происшествие. У нефтяного танкера Rava заглох мотор, и он начал свободно дрейфовать по течению, создавая опасность. Властям пришлось временно перекрыть пролив. 249-метровый танкер с сырой нефтью Rava с неисправным двигателем начало относить, когда он шел в сторону квартала Еникёй. Босфор срочно перекрыли для судов, а к танкеру выслали буксир и катер.

Также напомним, что в конце марта гигантский контейнеровоз Ever Given застрял в Суэцком канале и на несколько дней перегородил движение по водной артерии. Однако со временем злополучный контейнеровоз, шесть дней перегораживавший Суэцкий канал, буксируют к месту временной стоянки, в Большое Горькое озеро.