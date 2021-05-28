Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев готов к возможным санкциям Беларуси. И в случае их введения его ведомство поможет пострадавшим компаниям найти альтернативные рынки сбыта.

Об этом чиновник сказал 28 мая в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".

"Мы безусловно просчитывали, что Беларусь сделает что-то в ответ. Безусловно, мы были готовы к этому сценарию. Хочу сказать, что любая украинская компания, которая пострадает от белорусских санкций, должна обратиться в МИД и мы вместе с торговым представителем Украины найдем альтернативный рынок продажи ее товаров", - заверил министр.

Как сообщала "Страна", Беларусь ввела лицензирование импорта товаров из Украины. Теперь украинские кондитерские изделия, шоколад, соки, пиво, туалетная бумага и другие товары в ближайшие полгода могут ввозиться в Беларусь только на основании индивидуальных лицензий.

Мы также приводили объяснение МИД Беларуси таких действий Минска. По словам представителя ведомства, это вызвано систематическим нарушением Киевом режима свободной торговли.