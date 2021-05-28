По состоянию на 27 мая Европейское агентство лекарственных средств зарегистрировало 316 случаев образования тромбов после использования вакцины от коронавируса британско-шведской компании AstraZeneca.

Об этом сообщает глава департамента EMA по фармакологическому надзору и эпидемиологии Георгий Генов в ходе брифинга в пятницу, 28 мая.

"К 13 апреля мы сообщили о 142 случаях образования тромбов после использования вакцины AstraZeneca. К тому моменту было введено 17 млн доз. По состоянию на 27 мая в Европейской экономической зоне было зарегистрировано 316 случаев, однако это с учетом введения еще 19 млн доз вакцины", - заявил Георгий Генов.

По его словам, важно знать, что частота данных очень редких осложнений сохраняется на уровне одного случая на 100 тыс. прививок.

"Однако уровень смертности от них сократился благодаря лучшей осведомленности самих вакцинированных и медицинских работников", - добавил специалист.

Ранее "Страна" сообщала, что жена брата королевы Елизаветы II заболела тромбозом после вакцинации AstraZeneca. По информации журналистов, 76-летняя королевская особа после прививки почувствовала ухудшение здоровья и обратилась за помощью. Это произошло после того, как она получила уже обе дозы вакцины AstraZeneca.

Также напомним, что в странах Европейского Союза добавили информацию о риске тромбозов в описание вакцины AstraZeneca. Кроме того, медработников обязали информировать пациентов о возможных последствиях применения вакцины. Им предписано проводить инструктаж на случай проявления побочных эффектов.