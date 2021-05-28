В Черкассах мать оставила своего маленького сына и отправилась торговать своим телом. В ее отсутствие четырехлетний мальчик играл на балконе и чуть не выпал из окна.

Об этом сообщает в Фейсбуке сектор коммуникации полиции Черкасской области.

Происшествие случилось 27 мая на улице Максима Зализняка. Около 14:00 в полицию поступил вызов о том, что ребенок перегнулся через настежь открытое окно балкона и выбрасывает игрушки на улицу, не реагируя на уговоры прохожих слезть с подоконника и уйти в комнату.

По адресу немедленно прибыли полицейские сектора противодействия домашнему насилию, ювенальной превенции Черкасского районного управления полиции, а также работники Службы по делам детей Черкасского городского совета. Когда правоохранители зашли в помещение, обнаружили четырехлетнего мальчика, который находился дома без присмотра взрослых.

Полицейские быстро установили личность матери малыша, которая через час пришла домой. Женщина заявила, что была на работе. Ее поведение вызвало у инспекторов определенные подозрения. Во время поверхностной проверки полицейские обнаружили у 28-летней женщины пакетик с порошкообразным веществом. По ее словам, это был амфетамин, который она принимает.

Кроме того, женщина призналась, что часто оставляет сына одного, когда идет оказывать интимные услуги, которыми зарабатывает на жизнь.



Правоохранители и работники службы по делам детей сразу приняли решение изъять ребенка у матери и передать в Черкасский областной центр социально-психологической реабилитации детей "Теплый дом".

Малыша осмотрели медики, у мальчика болезненное состояние. Сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает.

В отношении матери полицейские составили административные протоколы по ст. 173-2 (совершение домашнего насилия, насилия по признаку пола, невыполнение срочного запретного предписания или несообщение о месте своего временного пребывания) и ст. 184 (невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей) Кодекса Украины об административных нарушениях.

Следственно-оперативная группа Черкасского районного управления изъяла пакетик с порошкообразным веществом на экспертизу.



Полиция призвала не оставаться равнодушными тех, у кого есть какие-либо информацию о родителях, которые злостно не выполняют родительских обязанностей, и обращаться в ближайшее отделение полиции или звонить по номеру 102.

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