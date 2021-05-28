Мальчика забрали у нерадивой матери. Скриншот из видео

В Черкассах мать оставила своего маленького сына и отправилась торговать своим телом. В ее отсутствие четырехлетний мальчик играл на балконе и чуть не выпал из окна.

Об этом сообщает в Фейсбуке сектор коммуникации полиции Черкасской области.

Происшествие случилось 27 мая на улице Максима Зализняка. Около 14:00 в полицию поступил вызов о том, что ребенок перегнулся через настежь открытое окно балкона и выбрасывает игрушки на улицу, не реагируя на уговоры прохожих слезть с подоконника и уйти в комнату. 

По адресу немедленно прибыли полицейские сектора противодействия домашнему насилию, ювенальной превенции Черкасского районного управления полиции, а также работники Службы по делам детей Черкасского городского совета. Когда правоохранители зашли в помещение, обнаружили четырехлетнего мальчика, который находился дома без присмотра взрослых. 

Полицейские быстро установили личность матери малыша, которая через час пришла домой. Женщина заявила, что была на работе. Ее поведение вызвало у инспекторов определенные подозрения. Во время поверхностной проверки полицейские обнаружили у 28-летней женщины пакетик с порошкообразным веществом. По ее словам, это был амфетамин, который она принимает.

Кроме того, женщина призналась, что часто оставляет сына одного, когда идет оказывать интимные услуги, которыми зарабатывает на жизнь.

Балкон квартиры проститутки

Мать оставила без присмотра маленького сына
Правоохранители и работники службы по делам детей сразу приняли решение изъять ребенка у матери и передать в Черкасский областной центр социально-психологической реабилитации детей "Теплый дом".

Малыша осмотрели медики, у мальчика болезненное состояние. Сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает.

В отношении матери полицейские составили административные протоколы по ст. 173-2 (совершение домашнего насилия, насилия по признаку пола, невыполнение срочного запретного предписания или несообщение о месте своего временного пребывания) и ст. 184 (невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей) Кодекса Украины об административных нарушениях.

Следственно-оперативная группа Черкасского районного управления изъяла пакетик с порошкообразным веществом на экспертизу.


Полиция призвала не оставаться равнодушными тех, у кого есть какие-либо информацию о родителях, которые злостно не выполняют родительских обязанностей, и обращаться в ближайшее отделение полиции или звонить по номеру 102.

Скриншот из Фейсбука полиции Черкасской области

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